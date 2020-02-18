دراسة: ثلاثة أرباع الأستراليين تضرروا من حرائق الغابات الأخيرة

(د ب أ)

كشفت دراسة استقصائية، اليوم الثلاثاء، أن نحو ثلاثة أرباع الأستراليين تضرروا من حرائق الغابات الأخيرة التي شهدتها البلاد إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأتت حرائق الغابات في أنحاء البلاد على أكثر من 12 مليون هكتار من الأراضي منذ أيلول/سبتمبر.

وكشفت الدراسة أن 14% ممن تم استطلاع آراؤهم قد تأثروا بشكل مباشر بالحرائق، ما يعني أن ممتلكاتهم قد فقدت أو تضررت أو هددتها النيران أو تم نصحهم بإخلاء أماكنهم.

وأشار نحو 78% إلى تأثرهم بشكل غير مباشر، إما عن طريق الدخان أو اضطرارهم إلى إلغاء خطط السفر أو شعورهم بالقلق بسبب النيران ، وتمثل هذه النسبة ما يقدر بأكثر من 18 مليون شخص.

كما كشفت الدراسة التي أجرتها الجامعة الوطنية الأسترالية عن أن استجابة الحكومة الاتحادية لحرائق الغابات قد أضرت بشعبية رئيس الوزراء سكوت موريسون.

وكشفت عن أن "درجة الثقة" في موريسون انخفضت إلى 92ر3 درجة من 10 درجات في كانون ثان/يناير مقابل 25ر5 درجة من 10 درجات في شهر حزيران/يونيو.

وقال نصف من تم استطلاع آرائهم أيضا إن البيئة هي القضية الأكثر أهمية أو الثانية بالنسبة لأستراليا.

وشملت الدراسة أكثر من ثلاثة آلاف شخص على مدار أسبوعين بداية من 20 كانون ثان/يناير.