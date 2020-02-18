 تحرير 4656 مخالفة مرورية وحبس 9 سائقين متعاطين للمخدرات في المنيا - بوابة الشروق
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تحرير 4656 مخالفة مرورية وحبس 9 سائقين متعاطين للمخدرات في المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر فى : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 11:54 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 11:54 ص

حررت حملة مرورية بالمنيا، 4656 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها حبس 9 سائقين ثبت تعاطيهم للمخدرات أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية.

كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى بلاغاً من العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور، بتحرير حملة مرورية 4656 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطي سائقي المركبات للمخدرات أثناء القيادة، تم سحب العينات من 89 سائقا، وأسفرت النتيجة عن إيجابية 6 حالات و3 حالات متروكة.

تحرر المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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