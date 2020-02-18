آبل تحذر من تأثيرات «كورونا» على إيراداتها خلال الربع الثاني من 2020

قالت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل، اليوم الثلاثاء، إنها لا تتوقع تحقيق الإيرادات المستهدفة للربع الثاني من العام الحالي، بسبب تراجع الطلب على الهواتف الذكية والتباطؤ المؤقت للأنشطة على خلفية انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19) في الصين.

وكانت آبل قد ذكرت في الشهر الماضي أنها تتوقع إيرادات تتراوح بين 63 مليار و67 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، لكنها أشارت إلى أنها لن تتمكن من الوصول إلى هذه الإيرادات، في حين قال محللون إنهم يتوقعون وصول الإيرادات إلى 65.26 مليار دولار.

وأضافت الشركة الأمريكية في بيان صدر مساء أمس الاثنين أن هناك نقص في إمدادات هواتف آيفون على مستوى العالم، بسبب اضطراب أنشطتها في الصين على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد، وهو ما سيؤثر على إيراداتها العالمية.

وذكرت الشركة الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية "بدأ استئناف النشاط في مختلف أنحاء الصين، لكننا نواجه تباطؤا أكثر من المتوقع في العودة إلى أوضاع العمل الطبيعية".

وكانت آبل قد أغلقت بشكل مؤقت كل متاجرها في الصين، وأكدت أنها بدأت إعادة فتح المتاجر تدريجيا، لكن المتاجر التي تم فتحها تعمل لفترات قصيرة في ظل ضعف الإقبال الشديد من العملاء.

وقالت إنه "في حين أن مواقع شركائنا في تصنيع هواتف آيفون توجد خارج إقليم هوبي (مركز انتشار فيروس كورونا الجديد) وفي حين أعيد فتح كل المصانع، فإن العودة إلى المعدلات الطبيعية تتم بصورة أبطأ من التوقعات"، مضيفة "نحن نعمل تدريجيا على إعادة فتح متاجر التجزئة التابعة لنا وسنواصل ذلك بشكل مستمر وآمن قدر المستطاع".