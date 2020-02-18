الأمم المتحدة تطالب بفتح ممرات آمنة للمدنيين في شمال غربي سوريا

وصفت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأزمة الإنسانية في شمال غربي سوريا، بأنها وصلت إلى مرحلة مروعة، ودعت إلى فتح ممرات آمنة للمدنيين الفارين من المناطق التي تشهد اشتباكات.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 900 ألف شخص قد نزحوا من المنطقة منذ مطلع ديسمبر، ما يمثل أعلى معدل نزوح منذ بدء النزاع في عام 2011.

وتشير التقديرات أيضا إلى أن نحو 300 مدني لقوا حتفهم منذ مطلع العام، وأن 93% منهم لقوا حتفهم بنيران قوات النظام وحلفائها.

وقالت باشليه: "لم يعد هناك مكان آمن، ومع استمرار العملية الحكومية واضطرار الناس إلى اللجوء إلى جيوب أصغر وأصغر، فإني أخشى أن يكون هناك المزيد من القتلى".

وطالبت الرئيسة التشيلية السابقة، الحكومة السورية وحلفاءها بفتح ممرات آمنة حتى يتمكن المدنيون من الخروج منها بسلام.