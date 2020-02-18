هل تختلف علامات النوبات القلبية بين الرجل والمرأة؟

تصيب النوبات القلبية -التي تعد مجموعة من الاضطرابات تحدث للقلب والأوعية الدموية- كل من الرجل والمرأة، ولكن هناك أعراض لا تظهر على الرجل ويزيد تواجدها عند المرأة خلال الإصابة، أبرزها ضيق التنفس، فما هي أعراض النوبة القلبية عند كل من الجنسين؟

وفقًا لما ذكره موقع "Health plus"، فإن العلامات التي تظهر عند الرجل والمرأة تساعد كثيرًا في سرعة إنقاذ الحالة الصحية؛ لذلك يجب اكتشاف الفروق بينهما والتي تتشابه مع أمراض أخرى.

ويعتبر عدم الراحة والشعور بألم في الصدر من الأعراض الأكثر شيوعًا للنوبة القلبية عند الرجل، وتحدث أيضًا عند النساء، ولكن يصاحبها أعراضًا أخرى أكثر دقة، وهي:

1- ألم في الصدر أو عدم الراحة

يشعر المصاب بالنوبة القلبية سواء الرجل أو المرأة بالامتلاء أو الضيق حول منطقة الصدر، ويمكن أن يحدث الألم في أي مكان في الصدر.

2- ألم في الذراع أو الظهر أو الرقبة أو الفك

يمتد الألم من الصدر إلى أنحاء أخرى من الجسم مثل الذراع أو الظهر أو الرقبة أو الفك، وهي من الأعراض الشائعة عند النساء، ويبدأ الألم تدريجيًا ثم يصبح غير محتمل.

3- ألم في المعدة

حدوث ألم في المعدة من العلامات الأكثر شيوعًا أيضًا عند النساء، وقد لا يحدث ألم ولكن تبدأ المرأة في الشعور بضغط كبير في منطقة البطن، وهذا يجعل بعضهن يعتقدن أن ما يحدث ناتج عن قرحة في المعدة وليس نوبة قلبية؛ لذلك لا يجب الإهمال في ذلك.

4- ضيق في التنفس

يعتبر ضيق التنفس والدوار والغثيان من الأعراض الشائعة عند النساء أكثر من الرجل، وهذه من أبرز علامات النوبة القلبية.

5- التعب

يصاحب النوبة القلبية شعورًا مفاجئًا بالإرهاق والتعب الشديد دون بذل مجهود، وهو علامة شائعة بين النساء، ويظهر سريعًا عند المشي حتى لو كان خطوات بسيطة، ويشعر المصاب حينها كأنه كان يركض لفترة طويلة دون توقف.

6- التعرق

يتعرق الإنسان بشكل يومي، وخاصةً في الصيف، وحينما يعاني من نوبة قلبية فإن الجسم سيفرز عرقا أيضَا، ولكنه سيكون مميزًا عن الطبيعي لأنه باردًا ويصاحبه إجهادا شديدا.