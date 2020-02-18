انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية لجراحات التجميل بأسوان

أعلن الدكتور محمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، عن انطلاق أعمال القافلة الطبية الجراحية التطوعية والعلاجية لعلاج الشفة الأرنبية وسقف الحلق والعيوب الخلقية بالجمجمة للأطفال بقسم التجميل، وذلك يوم الجمعة القادمة بالمستشفي الجامعي بأسوان.

وأشار رئيس الجامعة أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها جراحة التجميل وجراحة الأطفال والتخدير و الرعاية المركزة وتقويم الأسنان والتخاطب والمعامل الطبية والرعاية الاجتماعية والتسجيل الطبي عن طريق أطباء مصريين متخصصين واستشاريين كبار زائرين من الخارج من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وباكستان والمغرب، بالتعاون مع أطقم التمريض والهيئة المعاونة بالكامل للجمعية الدولية لعمليات ابتسامة تحت إشراف الدكتور محمد الشاذلي، رئيس فرع الجمعية وأستاذ جراحة التجميل بجامعة أسيوط.

من جهته، أضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، أن هذه القافلة تستهدف إصلاح وإجراء عمليات جراحية إصلاحية للشفة الأرنبية وشق سقف الحلق وإصلاح العيوب الخلقية المصاحبة لهذه المشكلة من ضعف النطق واختلاله بأحدث الطرق الجراحية والعلمية الطبية.

وأكد عميد كلية الطب ستقوم القافلة بإجراء ما بين "125- 180" عملية جراحية للمرضى الشفة الأرنبية، وتوقيع الكشف على أكثر 670حالة من قرى ومناطق محافظة أسوان والمحافظات الأخرى مع لقاءات توعوية صحية بالمستشفى الجامعي بأسوان.