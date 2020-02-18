انتهاء مباحثات الوفدين الروسي والتركي في موسكو حول إدلب

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انتهت اليوم الثلاثاء مباحثات جرت بين وفدين يمثلان روسيا وتركيا في العاصمة الروسية موسكو بشأن الوضع في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية فقد استمر الاجتماع، الذي جرى بشكل مغلق بين الجانبين، قرابة الساعتين في مقر وزارة الخارجية الروسية.

وترأس الوفد التركي نائب وزير الخارجية سادات أونال، فيما ترأس الوفد الروسي كل من نائب وزير الخارجية سيرجي فرشينين، والمبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف.

وغادر الوفد التركي العاصمة الروسية عقب انتهاء الاجتماع، الذي شارك فيه دبلوماسيون ومسؤولون عسكريون من الاستخبارات.

ولم تتوافر على الفور أية تفاصيل بشأن ما دار في المباحثات.