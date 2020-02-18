الاتحاد الأوروبي يحظر استيراد فواكه تحمل آثار المبيد «كلوربيريفوس»

أعلن دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء اتفقت اليوم الثلاثاء على فرض حظر على استيراد الفواكه التي تحمل آثار المبيد الحشري كلوربيريفوس، المضر لصحة الإنسان.

ويأتي القرار، الذي اتخذ بموافقة أغلبية الدول الأعضاء، في أعقاب حظر واسع النطاق كان الاتحاد الأوروبي فرضه على المبيد الحشري نفسه. وانتهى الحظر في يناير.

وبعد فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، سيتم حظر بيع أي فاكهة - مستوردة أو غير ذلك - تحمل ما يزيد عن أقل كمية يمكن رصدها من المبيد في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وفي أغسطس، رصدت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية مخاوف بشأن "الآثار السمية الوراثية المحتملة وكذلك الآثار العصبية أثناء النمو"، مدعومة ببيانات تشير إلى تأثيرات على الأطفال.

ويستخدم المزارعون الكلوربيريفوس لمنع الحشرات من إتلاف محاصيلهم. وغالبا ما توجد آثاره في فواكه مستوردة مثل البرتقال أو الماندرين، في بلدان مثل ألمانيا، حيث تم استبعاد المادة من السوق منذ فترة طويلة.