رئيس إقليم كردستان العراق والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا يبحثان الأوضاع بالمنطقة

بحث رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري مستجدات الأوضاع في سوريا والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة السورية.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كردستان وأوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال لقائهما لمناقشة الوضع في سوريا وإعادة الأمن والاستقرار وإيقاف الحرب والقتال في البلد، ودور وحضور وتأثير القوى الإقليمية والدولية في سوريا، مؤكدين ضرورة التعاون والتنسيق بين الجميع للعثور على حل سياسي سلمي والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة عموما.

واستعرضا خلال اللقاء آخر مستجدات الوضع في العراق ومساعي تشكيل حكومة عراقية جديدة وموقف إقليم كردستان في هذا السياق، وقد تم تسليط الضوء على خطر عودة الإرهاب من جديد في العراق وسوريا وسبل مواجهته بمساعدة التحالف الدولي، كما بحثا علاقات اربيل – بغداد والحوار من أجل حل مشاكلهما.

وأكد رئيس إقليم كردستان خلال اللقاء أنه سيواصل جهوده الرامية للتقريب بين الأطراف الكردية في سوريا ويساند كل خطوة لدیھم باتجاه الاتفاق وتوحيد صفوفهم في سبيل ضمان الحقوق وتحقيق مكانة أفضل للكرد في حاضر ومستقبل سوريا".