ارتفاع طفيف في العمالة بألمانيا خلال الربع الأخير من 2019

سجلت العمالة في ألمانيا ارتفاعا طفيفا نهاية العام الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي البلاد، اليوم الثلاثاء، أن عدد العاملين في الربع الأخير من عام 2019 بلغ 5ر45 مليون عامل، بزيادة قدرها نحو 301 ألف عامل أو 7ر0%، مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2018.ويتراجع بذلك النمو في سوق العمل الألماني بعدما سجل معدلات أعلى من قبل.

ولأول مرة منذ 9 أعوام ينخفض عدد العاملين في قطاع الصناعات الإنتاجية باستثناء قطاع البناء، حيث بلغت نسبة التراجع 10 آلاف شخص (1ر0%). وفي المقابل، ارتفع عدد العاملين في قطاع البناء بواقع 26 ألف شخص، مقارنة بالربع الأخير من عام 2018.

كما سجلت ارتفاعا أيضا قطاعات التربية والصحة والمعلومات والاتصالات والتجارة والنقل والفندقة.

وبحسب تقديرات مؤقتة لمعهد بحوث سوق العمل والتوظيف في الوكالة الاتحادية للعمل، ارتفع إجمالي عدد ساعات العمل عام 2019 بنسبة طفيفة بلغت 6ر0% لتصل إلى 7ر62 مليار ساعة، بواقع 1ر1386 ساعة لكل عامل في المتوسط، بتراجع قدره 3ر0% للفرد.