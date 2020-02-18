أعلنت مجموعة إتش.إس.بي.سي المصرفية البريطانية اليوم الثلاثاء تراجع أرباحها القابلة للتوزيع خلال العام المالي الماضي بنسبة 53% إلى 97ر5 مليار دولار مقابل 16ر12 مليار دولار في العام السابق.

وتراجعت أرباح الأسهم إلى 30ر0 دولار للسهم مقابل 63ر0 دولار للسهم خلال العام السابق.

وتأثرت نتائج البنك الذي يركز نشاطه على الأسواق الآسيوية بالخفض الطوعي لقيمة أصوله بمقدار 3ر7 مليار دولار.

في الوقت نفسه تراجعت أرباح البنك قبل حساب الضرائب بنسبة 33% إلى 3ر13 مليار دولار، في حين زادت الأرباح مع حساب المتغيرات الموسمية إلى 21ر22 مليار دولار مقابل 18ر21 مليار دولار في العام السابق.

في المقابل ارتفعت إيرادات إتش.إس.بي.سي خلال العام الماضي بنسبة 4% سنويا إلى 10ر56 مليار دولار مقابل 78ر53 مليار دولار خلال العام السابق، في حين زادت الإيرادات بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 9ر5 % إلى 4ر55 مليار دولار.

وأشارت المجموعة المصرفية إلى النمو الجيد لإيراداتها في مجالات التجزئة المصرفية وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، إلى جانب نجاح إجراءات خفض النفقات.