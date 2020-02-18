وزير الأوقاف: الإرهاب أسرع انتشارا وأكثر فتكًا من الفيروسات القاتلة

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، أن الإرهاب أسرع انتشارا وأكثر فتكًا من جميع الفيروسات القاتلة.

وأضاف وزير الأوقاف - في كلمته أمام مؤتمر تحصين الشباب ضد التطرف الذي تقيمه رابطة العالم الإسلامي بالأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء- أنه "إذا كان العالم قد هب هبة رجل واحد لمواجهة ظهور الفيروس الأخير وهو أمر يحسب له، لماذا لا يهب العالم بنفس الهمة التي يواجه بها الفيروسات في مواجهة الإرهاب وصانعيه، لا سيما أنه أكثر خطرا وأسرع انتشارًا وعبورا للحدود والقارات، ولا سيما الإرهاب الإلكتروني الذي يتصيد الشباب ويتخطفهم".

يشار إلى أن المؤتمر يقام تحت رعاية الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى ، ويشارك فيه فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، والسفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف ، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ونيافة المونسنيور خالد عكاشة عضو المجلس البابوي لحوار الأديان بالفاتيكان ، والدكتور عبد الله معتوق المعتوق مستشار أمين عام الأمم المتحدة، ومستشار أمير الكويت، والدكتور إبراهيم نجم أمين عام دور وهيئات الإفتاء في العالم، وعشرات العلماء والمفكرين والمثقفين من مختلف دول العالم.