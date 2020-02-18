دراسة استقصائية: ثلاثة أرباع الأستراليين تضرروا من حرائق الغابات الأخيرة

كشفت دراسة استقصائية، اليوم الثلاثاء، أن نحو ثلاثة أرباع الأستراليين تضرروا من حرائق الغابات الأخيرة التي شهدتها البلاد إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأتت حرائق الغابات في أنحاء البلاد على أكثر من 12 مليون هكتار من الأراضي منذ سبتمبر الماضي.

وكشفت الدراسة أن 14% ممن تم استطلاع آراؤهم قد تأثروا بشكل مباشر بالحرائق، ما يعني أن ممتلكاتهم قد فقدت أو تضررت أو هددتها النيران أو تم نصحهم بإخلاء أماكنهم.

وأشار نحو 64% إلى تأثرهم بشكل غير مباشر، إما عن طريق الدخان أو اضطرارهم إلى إلغاء خطط السفر أو شعورهم بالقلق بسبب النيران، وتمثل هذه النسبة ما يقدر بأكثر من 18 مليون شخص.

كما كشفت الدراسة التي أجرتها الجامعة الوطنية الأسترالية عن أن استجابة الحكومة الاتحادية لحرائق الغابات قد أضرت بشعبية رئيس الوزراء، سكوت موريسون.

وكشفت عن أن "درجة الثقة" في موريسون انخفضت إلى 92ر3 درجة من 10 درجات في يناير مقابل 525 درجة من 10 درجات في شهر يونيو.

وقال نصف من تم استطلاع آرائهم أيضا إن البيئة هي القضية الأكثر أهمية أو الثانية بالنسبة لأستراليا، وشملت الدراسة أكثر من 3 آلاف شخص على مدار أسبوعين بداية من 20 يناير.