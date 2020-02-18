رئيس لجنة الشئون الخارجية بـ«البوندستاج» يعتزم الترشح لرئاسة حزب ميركل

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أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني "البوندستاج"، "نوربرت روتجن"، اليوم الثلاثاء، عزمه الترشح لخلافة "أنيجريت كرامب-كارنباور" في منصب رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الكتلة البرلمانية الأسبق للتحالف المسيحي، "فريدريش ميرتس"، ووزير الصحة الألماني، "ينز شبان"، من المرشحين المحتملين أيضا لرئاسة الحزب.

يُذكر أن كرامب-كارنباور أعلنت مؤخرا عزمها عدم الترشح للمستشارية في الانتخابات التشريعية المقررة خريف عام 2021، والتخلي عن رئاسة الحزب عقب اختيار مرشح آخر.

ويأتي قرار كرامب-كارنباور في أعقاب فضيحة تعاون حزبها في ولاية تورينجن مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، من أجل انتخاب "توماس كمريش"، رئيسا لحكومة الولاية.