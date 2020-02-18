 وفد رئاسي كوري جنوبي يزور الإمارات لتعزيز التعاون الثنائي - بوابة الشروق
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وفد رئاسي كوري جنوبي يزور الإمارات لتعزيز التعاون الثنائي


نشر فى : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 10:41 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 10:41 ص


أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن وفدا رئاسيا، يقوده المستشار الخاص للشؤون ذات الصلة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إيم جونج-سوك، يزور الإمارات بدءا من اليوم وحتى 20 فبراير الجاري.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه من المتوقع أن يلتقي الوفد الرئاسي الكوري الجنوبي كبار المسؤولين في الحكومة الإماراتية لمناقشة سبل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة؛ مثل: السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والدفاع وغيرها، وذلك في محاولة لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين اللتين تحتفلان في هذا العام بالذكرى السنوية الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

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