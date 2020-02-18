وزير الدولة في الخارجية الأستونية يزور الخرطوم

وصل إلى الخرطوم، اليوم الثلاثاء، بول تيسالو وزير الدولة بوزارة الخارجية لجمهورية إستونيا يرافقه وفدٌ من كبار المسئولين في وزارة الخارجية الاستونية؛ وذلك لإجراء مباحثات حول العلاقات بين السودان وإستونيا والآفاق المستقبلية للتعاون على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية.

ومن المقرر أن يُجري وزير الدولة بالخارجية الإستونية مباحثات مع وزير الدفاع السوداني الفريق أول جمال الدين عمر، ووزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين، ومدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد.

وتهدف الزيارة إلى الوقوف على تطورات الأوضاع السياسية والاجتماعية بالسودان بعد نجاح الثورة ومناقشة سبل دعم قضايا السودان داخل أروقة الأمم المتحدة من خلال عضوية أستونيا غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، وتجديد دعم الحكومة الأستونية للسودان وحكومته.