«نيسان» تسمح لمديرين تنفيذيين بالترقي إلى عضوية مجلس الإدارة بعد رحيل غصن

مهدت عملاقة صناعة السيارات اليابانية "نيسان" الطريق، اليوم الثلاثاء، أمام عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين للانضمام إلى مجلس إدارة الشركة، في الوقت الذي تحاول فيه التعافي من الاضطراب الذي حدث نتيجة رحيل رئيسها السابق عنها، والذي أثر على الأرباح.

وانضم لمجلس الإدارة عدد من الأعضاء الجدد، هم: الرئيس التنفيذي ماكوتو يوشيدا، وكبير مسؤولي العمليات أشواني جوبتا، ونائب الرئيس التنفيذي هيديوكي ساكاموتو، وبيير فليوريوت، وهو مدير مستقل بارز من الحلفة رينو.

وعانت نيسان من حالة اضطراب منذ الإطاحة عام 2018 برئيسها السابق كارلوس غصن بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

وينفي غصن التهم التي يقول إنها محاولة لتهميشه من جانب المنافسين. وأمضى عاما قيد الإقامة الجبرية في اليابان قبل أن يهرب إلى لبنان أواخر العام الماضي.

وكان غصن أيضا الرئيس التنفيذي لشركة رينو، وكان يعتبر بمثابة القوة التي تجمع بين الشركتين في شراكة دولية.

ومنذ الإطاحة بغصن، سجلت نيسان خسائر. وفي الأسبوع الماضي، سجلت الشركة أول خسارة فصلية لها منذ 11 عاما.

وتتوقع الشركة الآن أرباحا سنوية بقيمة 63 مليار ين (1ر574 مليون دولار) لعام 2020، مقابل توقعات سابقة بتحقيق 110 مليارات ين.