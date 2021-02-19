استشاري بالصحة العالمية: إصابات كورونا تشهد انخفاضا على المستوى العالمي

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن إصابات كورونا تشهد انخفاضًا على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن الوعي الصحي والالتزام بالإجراءات الاحترازية خفض وتيرة انتشار المرض رغم ظهور سلالات جديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن التلقيح ضد كورونا أحد العوامل التي أدت لانخفاض الإصابات لكنه ليس العامل الأكبر، موضحًا أن عدد الدول التي بدأت التلقيح محدود.

وأشار إلى أن زيادة أو نقصان معدلات الوفيات متعلق بالفحوصات والتشخيص، متابعًا: «كلما توسعت الفحوصات ظهرت حالات تعاني أعراضًا خفيفة ما يقلل الوفيات، أما إذا كانت قاصرة على الحالات الشديدة فهذا يزيد من المعدلات».

وأوضح استشاري الأوبئة بالصحة العالمية أن معدل الوفيات يرتبط بالطبيعة السكانية، وخاصة أنه يزداد مع زيادة عدد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وذكر أن «كوفيد - 19» من الصعب أن يتحور بشكل أضعف، مضيفًا: «بعد الوصول لـ100 مليون حالة، وجود تحورين مؤشر بأن الفيروس ليس سريع التحور، ووقف تلك التغيرات مرتبط بمنع انتشار الفيروس».