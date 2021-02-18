توقف حركة الصيد بكفر الشيخ نتيجة سوء الأحوال الجوية

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ الساحلية المطلة على البحر المتوسط، اليوم الخميس، هطول أمطار غزيرة لليوم الثالث على التوالي، مصحوبة برياح شديدة، مع هطول أمطار متوسطة على باقي مدن المحافظة، وهو ما تسبب في تعطل حركة الصيد بالمحافظة.

وقال أحمد السنوسي رئيس مركز ومدينة بلطيم المدينة الساحلية: "قد شهدنا هطول أمطار غزيرة على مركز بلطيم".

وتابع: "نواصل الجهود المبذولة لرفع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة والمياه الجوفية بالمناطق المنخفضة على الشريط الحدودي لساحل البحر الأبيض المتوسط بقرية بر بحري".

وأكد أن ذلك بالتنسيق والتعاون مع جهاز الحماية المدنية ببلطيم، إذ يعمد سوء الأحوال الجوية لارتفاع منسوب مياه البحر عن المعدلات الطبيعية بسبب اضطراب حالة البحر؛ مما يؤدي ذلك لارتفاع منسوب المياه الجوفية بباطن التربة الرملية في المناطق الأكثر انخفاضا.

وأشار إلى نقل الرمال بمعدات وسيارات مجلس المدينة لردم المنخفضات القريبه لساحل البحر.

وأوضح أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إن حركة الصيد متوقفة تمامًا بالمحافظة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، ونتيجة لهطول الأمطار باستمرار وارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية، مما يتسبب في خطورة على حركة مراكب وسفن الصيد بالمحافظة.

وأكد أن الصيادين سوف يعودون إلى أعمالهم بشكل طبيعي عندما تتحسن أحوال الطقس.