ننشر خريطة الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة الظواهر المتوقع حدوثها خلال الفترة من غد الجمعة وحتى يوم الأربعاء المقبل.

وقالت الأرصاد، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، إنه من المتوقع غدا الجمعة، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، ومن خفيفة إلى متوسطة على مناطق من دمياط بورسعيد والعريش والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، ومتوسطة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم.

وأوضحت أنه من المتوقع يوم السبت المقبل، أن تسود حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، مضيفة أنه من المتوقع يوم الأحد سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وتوقعت يوم الاثنين، سوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية.

وأضافت أنه من المتوقع يوم الثلاثاء، سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ومن خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وأشارت إلى أنه يوم الأربعاء من المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.