وزير الخارجية الأسبق: مصر قامت بدور فعال ومدروس في القضية الليبية

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تقدمت بالحلول التي من الممكن تطبيقها لإنهاء الصراع في ليبيا، مشيرًا إلى توافق الأطراف الليبية هو ما ساهم في التوصل إلى تسوية سياسية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TEN» المذاعة عبر فضائية «TEN»، مساء الخميس، أن إعلان القاهرة أكد على ضرورة توافق الأطراف الليبية للتوصل إلى حل سياسي، إلى جانب القضاء على التواجد الأجنبي بكل أشكاله، كخطوة أساسية قبل إجراء دستور للدولة.



وأوضح أن مصر قامت بدور فعال ومدروس فيما يتعلق بالأزمة الليبية، من خلال دبلوماسيتها وقوة الردع، مؤكدًا أنه كان الأسلوب الأمثل لتحقيق توافق في الإرادة الشعبية بليبيا.



وأشار إلى ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا، خاصة لأنها ستؤثر على حرية القرار السياسي، الأمر الذي تؤكده مصر باستمرار وحريصة على تحقيقه، لعدم نشوب مشاحنات بين الأطراف.



وذكر أن الفترة المقبلة ستتطلب إرادة قوية من الليبيين، وكذلك مساندة دولية للجهود المصرية في ليبيا، متابعًا: «نشهد خلال الفترة المقبلة جهدًا سياسيًا ودبلوماسيًا من الجانب المصري، إلى جانب حشد من المجتمع الدولي لمساندة مصر في مساعيها الخاصة بالحل النهائي للقضية الليبية».





