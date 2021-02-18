 «حزب الله» اللبناني ينشر فيديو للمواقع العسكرية الإسرائيلية داخل المدن - بوابة الشروق
الخميس 18 فبراير 2021 9:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

«حزب الله» اللبناني ينشر فيديو للمواقع العسكرية الإسرائيلية داخل المدن

رويترز
نشر في: الخميس 18 فبراير 2021 - 7:07 ص | آخر تحديث: الخميس 18 فبراير 2021 - 7:15 ص

نشر "حزب الله" اللبناني مقطع فيديو يظهر المواقع العسكرية الإسرائيلية داخل المدن، أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

ونشر "الإعلام الحربي" التابع للحزب المقطع تحت عنوان: "أيها الصهاينة، لديكم أهداف عسكرية وأمنية داخل مدنكم".

وتداول ناشطون لبنانيون المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم "ما لم يواجهه كيانكم".

وكان أمين عام الحزب حسن نصر الله قد قال مخاطبا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي مؤخرا: "نحن لا نبحث عن مواجهة ولا عن حرب، ولكن إن فرضتم حربا سنخوضها".

وأضاف: "إذا قصفتم مدينة سنقصف مدينة، وإذا قصفتم قرى سنقصف المستوطنات".

وتابع: "أنت تفعل ما تريد ونحن سنفعل ما نريد… ولا أحد يضمن ألا تتدحرج الحرب القصيرة إلى حرب شاملة".

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك