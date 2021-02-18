أسوان تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

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طالب الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بضرورة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول فى موعد غايته ٢٢ فبراير بالنسبة للمرحلة الابتدائية، و٢٤ فبراير بالنسبة للمرحلة الإعدادية.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه سيتم تشكيل لجنة خماسية لمتابعة أعمال الامتحانات لكل صف دراسى، والتى من المقرر لها أن تنطلق نهاية الشهر الجاري.

من جابنه قال الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية، إنه كلف مسئولى المديرية والإدارات التعليمية، بمتابعة العمل فى ضوء التوضيحات التى سيصدرها مستشارى المواد غدًا الخميس والخاصة بمواصفات الورقة الامتحانية الخاصة بكل صف.

وطالب قبيصى، الموجهين بضرورة وضع نماذج امتحانات استرشادية للطلاب يتم نشرها على صفحة المديرية الرسمية، لمساعدة الطلاب على فهم الامتحان الموحد.