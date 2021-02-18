عشرات الجرحى جراء زلزال جنوب غربي إيران

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أفاد مسؤول إيراني بسقوط عشرات المصابين جراء زلزال ضرب جنوب غربي البلاد أمس وبلغت قوته 6ر5 درجات على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، اليوم الخميس، عن رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة ياسوج مركز محافظة "كهكيلوية وبوير أحمد" أن 32 شخصا أصيبوا جراء الزلزال الذي ضرب مدينة سي سخت بالمحافظة مساء أمس.

وأعلنت دائرة الكهرباء في مدينة سي سخت، تصليح خلل وقع بشبكة كهرباء المدينة جراء الزلزال.

وأعلن حسين كلانتري محافظ كهكيلوية وبوير أحمد أنه سيتم إنشاء مخيم لإيواء الأسر التي تخشى من المكوث في منازلها بسبب الخوف من حدوث توابع زلزالية قوية.

وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.