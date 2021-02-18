 محافظ شمال سيناء يتفقد إنشاءات دار أيتام بالعريش ويكرم حفظة القرآن الكريم - بوابة الشروق
الخميس 18 فبراير 2021 2:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

محافظ شمال سيناء يتفقد إنشاءات دار أيتام بالعريش ويكرم حفظة القرآن الكريم

مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 18 فبراير 2021 - 1:56 م | آخر تحديث: الخميس 18 فبراير 2021 - 1:56 م

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه سعدية محمود مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، بتفقد الإنشاءات في مبنى دار الرعاية المتكاملة للأيتام بحي العبور بالعريش.

وأكد المحافظ أنه يجري إنشاء المبني الجديد للدار على قدم وساق، من أجل فصل البنين عن البنات، مشيرا إلى أن المبنى الجديد على مساحة 168 مترا مربعا ويتكون من طابقين، يضم الطابق الأرضي مكاتب إدارية، ويضم الطابق الثاني 3 غرف وغرفة للنشاط وصالة استقبال ومطبخ و دورات مياه، وذلك بتكلفة تبلغ مليون و200 ألف جنيه.

ووزع المحافظ، شهادات التقدير والجوائز المالية، على حفظة القرآن الكريم من أبناء الدار، تقديرًا لجهودهم في حفظ كتاب الله الكريم، مؤكدا منح جائزة كبيرة لأول طفل يحفظ القرآن الكريم كاملا.

حضر الزيارة كل من ليلي مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء سابقا، وعزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك