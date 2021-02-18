طالب الفنان محمد هنيدي، موسوعة جينيس، بتغيير لقب صاحب أسرع رابر في التاريخ باسمه بدلا من الرابر الأمريكي Eminem، وذلك بعد أن أصبح "رابر" في إعلانه الأخير، الذي حقق رواجا هائلا على مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلق هنيدي على فيديو الإعلان المطروح على فيسبوك: "إيمينيم الشرق الأوسط القادم يا ساحة، دي بس البداية".

ثم نشر صوره له من الإعلان وصورة أخرى للرابر الأمريكي المعروف إمينيم وعلق: "أطالب موسوعة جينيس فورا.. بتغيير لقب صاحب أسرع رابر في التاريخ باسم محمد هنيدي أحمد عبد الجواد مواليد سنة ١٩٩١، وأغنيته الجديدة، بدلا من المدعو إمينيم، وإلا سنضطر لمقاضاة الموسوعة.

ويحل الفنان محمد هنيدي ضيفًا على برنامج "سهرانين" في موسمه الرابع، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر فضائية ON، يومي السبت والأحد المقبلين.

ويكشف "هنيدي" خلال اللقاء بدايات دخوله لعالم الفن، وكواليس أعماله الكوميدية، فضلا عن رأيه في ممثلين الكوميديا حاليا، كما يتحدث عن أبرز المواقف التي تعرض لها في مسيرته الفنية، ويقدم العديد من الأغنيات خلال اللقاء بمشاركة أمير كرارة.