الخطوط القطرية أول شركة طيران تقدم لمسافريها نظاما ترفيهيا دون تلامس

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، عن أنها ستصبح قريبا أول شركة طيران في العالم تمكن المسافرين من استخدام النظام الترفيهي على الطائرة دون تلامس على الإطلاق، من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة عبر نظامها الترفيهي الخاص.

وقالت القطرية، في بيان صحفي اليوم، إن هذه المبادرة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الناقلة لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وأضافت أن الناقلة الوطنية ستقدم هذه التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع نظام الترفيه "تاليس أفانت"، حيث يتمكن المسافرون عبر هذه الخاصية من تصفح أكثر من 4000 خيار ترفيهي باستخدام أجهزتهم الشخصية وعرض ما يرغبون بمشاهدته على شاشات العرض لنظام أوريكس الترفيهي.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن تقديم هذه التكنولوجيا الجديدة يعتبر خطوة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الإجراءات الصارمة بالأصل لمواجهة جائحة كوفيد-19، متمنيا أن يقدم للمسافرين ضمانات إضافية لاستعادة الثقة في السفر جوا.