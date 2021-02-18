السعودية: كل لقاحات كورونا التي أُعطيت في المملكة آمنة وفعالة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الخميس، اقتراب البلاد من العودة إلى الحياة الطبيعية مع أهمية مواصلة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الخميس، أن "الوزارة تتابع منحنى الإصابات بكثير من اليقظة، وسنكون بالاتجاه الإيجابي، باستمرار تقيدنا والتزامنا بالإجراءات الاحترازية".

وأعلن أنه "تم تجاوز نصف مليون جرعة معطاة من لقاح فيروس كورونا، والخطة في توسع وتواصل تسارعها".

وأكد العبدالعالي "أن جميع اللقاحات التي أُعطيت في المملكة آمنة وفعالة"، مشيرا إلى "أن اللقاحات مرحلة وسلاح قوي لمواجهة هذه الجائحة".

وأجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية المضاد لفيروس كورونا، كثاني لقاح تجيزه بعد لقاح "فايزر- بيونتيك".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 374029، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 365017، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6450 حالة، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و371 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.