محكمة في بيلاروس تعاقب صحفيتين بالسجن لمدة عامين

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أصدرت محكمة في بيلاروس حكما بسجن صحفيتين لعامين لمشاركتهما في تغطية احتجاجات شهدتها البلاد ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وذكرت نقابة الصحفيين في البلاد، عبر قناتها على تليجرام، أن محكمة في العاصمة مينسك أدانت الصحفيتين، وهما من قناة "بيلسات" التلفزيونية المعارضة، بانتهاك "النظام العام".

ووفقا للتقرير، فإنه سيتعين على المراسلة كاترينا باخفالوفا، 27 عامًا، وزميلتها داريا تشولتسوفا، 23 عامًا، الذهاب إلى معسكر عقابي، وكان تم اعتقالهما منتصف نوفمبر.

وتشهد بيلاروس أزمة سياسية داخلية منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مزورة.

وأعقب الانتخابات احتجاجات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف من الأشخاص.

وكثيرا ما كانت قوات الأمن تستخدم العنف ضد المتظاهرين.

وأسفرت الاحتجاجات عن سقوط قتلى ومئات الجرحى، فضلًا عن اعتقال أكثر من 30 ألف شخص.

ولا تزال البلاد تشهد احتجاجات على نطاق أقل، معظمها في المناطق السكنية في مينسك.