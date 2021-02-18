استمرار هطول الثلوج في الأردن والجيش يساعد في فتح الطرقات

أكد موقع "طقس العرب" استمرار تأثر الأردن ببقايا الكتلة الهوائية القطبية، حيث تكون درجات الحرارة نهارا أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 10 درجات مئوية.

وأفاد الموقع بأن الطقس سيكون شديد البرودة وغائما مع هطول الأمطار على فترات في مناطق عدة من المملكة، متوقعا استمرار تساقط الثلوج في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 800 متر عن سطح البحر.

من جهتها، بدأت تشكيلات ووحدات من الجيش منذ بدء الحالة الجوية التي يمر بها الأردن، بإسناد ودعم الأجهزة الأمنية ومديريات أشغال المحافظات وبلدياتها، لمساعدة المواطنين ضمن مناطق المسؤولية لتجاوز الظروف الجوية الطارئة.

من جهتها، رفعت الخدمات الطبية الملكية جاهزية مختلف الأقسام وزادت من أعداد الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية في جميع المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية، لتسهيل وصول المرضى والمراجعين، وتقديم الرعاية الصحية لهم.