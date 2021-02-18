قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن الهيئة معنية بتسجيل جميع العاملين وكل فئات المهن الطبية، ومؤهلاتهم، وخبراتهم، والدور الذي يقومون به في المستشفيات والمراكز التي يعملون بها.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، أنه حدثت طفرة كبيرة في التمريض بمصر، معربًا عن فخره الشديد بهذا القطاع.

وأوضح أن أخصائي التمريض المصريين هم من يرفعون مستوى الخدمة في المنطقة العربية بأكملها، معقبًا: «يقومون بدور كبير جدًا، إذ يتواجدون على مدار 24 ساعة مع المرضى، إضافة إلى أن مستواهم يتحسن بالتدريب».

وأفاد بأنه تم تحسين الحالة المادية للتمريض، خصوصًا في نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال دفع المرتبات والتعويضات لهم بطريقة عادلة، ذاكرًا أن مصر استرجعت مكانتها كعنصر جذب لأخصائي التمريض من الدول العربية.