مطالبات لوزيرة التعليم العالي الفرنسية بالاستقالة بعد دعوتها لتحقيق استهدف اليسار الإسلامي في الجامعات

تعرضت وزيرة التعليم العالي الفرنسية، فريديريك فيدال، لانتقادات واسعة، بعد مطالبتها للمركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا لإجراء تحقيق حول "اليسارية الإسلامية" في الجامعات.



وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن تصريحات الوزيرة الفرنسية لاقت انتقادات واسعة، حتى داخل الأغلبية البرلمانية للحزب الحاكم في فرنسا (الجمهورية للأمام)، لاقحام السياسة في الجامعات.



واعتبرت الصحيفة الفرنسية ان طلب الوزيرة يزيد من العنصرية التي يواجهها الطلاب المسلمين، كما أن اليسارية تتناقض مع الديانات.



وأعلنت فريديريك فيدال أنها طلبت من المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا: "تقييم جميع الأبحاث" الجارية في فرنسا داخل الجامعات، من أجل التمييز بين البحث الأكاديمي وما هو نشاط سياسي يساري-إسلامي داخل الجامعات.



من جانبه، قال المركز الوطني للبحوث العلمية في بيان صحفي، إنه مستعد "للمشاركة في إنتاج الدراسة التي ترغب فيها الوزيرة"، مضيفاً:"مع ذلك فإن مصطلح اليسار الإسلامي "لا يتوافق مع أي واقع علمي". معتبراً أنه لا يوجد يسار اسلامي".



وتابع:" مع الأسف إنه الجدل الرمزي لاستغلال العلم"، كما أدان المركز "أولئك الذين يحاولون الاستفادة من الجدل للتشكيك في الحرية الأكاديمية الضرورية للعملية العلمية وتقديم المعرفة، أو وصم مجتمعات علمية معينة".



من جهته، ندد رئيس جامعة ستراسبورج ميشيل دينكن بـ "الانزلاق السياسي للوزيرة غير المفهوم داخل الجماعات"، معتبراً أن مبادرة الوزيرة الفرنسية استراتيجية سياسية لـ "حشد اليمين قبل الانتخابات الإقليمية والرئاسية".



وتابع:"سنطلب من باحثي المركز الوطني للبحث العلمي لدينا أن يصبحوا رجال شرطة يقومون بالتحقيق في جامعتهم، إنه أمر سخيف".



وأمام هذا الجدل، طالب نائب يساري بحزب "فرنسا المتمردة" فرانسوا روفان، مساء الأربعاء، باستقالة الوزيرة فريديريك فيدال على تصريحاتها.



بدوره، أشار المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل آتال في البرلمان، رداً على استجواب البرلمانيين للوزيرة الفرنسية، إلى أن "الأولوية بالنسبة للحكومة هي بوضوح وضع الطلاب خلال الأزمة الصحية، ومن الواضح أنها إمكانية تقديم الدعم المالي للطلاب الذين يواجهون صعوبات، والسماح للطلاب الذين يرغبون في أن يتمكنوا من العودة بالتدريج شخصيًا إلى الجامعة".



وانضمت العديد من الأصوات داخل الأغلبية إلى مطالبة السيدة فيدال بالتركيز أولاً على هذه النقاط، وليس الاتجاهات السياسية للطلاب".



من جهته، اقترح عضو مجلس الشيوخ الفرنسي من الحزب الشيوعي، بيير أوزولياس، الذي استجوب الحكومة بشأن المساعدات الاقتصادية للشباب، على الوزيرة الفرنسية، بشكل ساخر أن "تطلب من اللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ إطلاق التحقيق في الموضوع".



فيما أعرب رؤساء الجامعات، خلال مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنسية، في بيان عن ذهولهم من مقترح الوزيرة الفرنسية، واصفين طلبها بأنه "تمثيل كاريكاتوري" و "مراوغات سياسية للحكومة على حساب العمل الأكاديمي".