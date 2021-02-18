 البنتاجون: قد ننشر قاذفاتنا الاستراتيجية في النرويج في أي لحظة - بوابة الشروق
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البنتاجون: قد ننشر قاذفاتنا الاستراتيجية في النرويج في أي لحظة

رويترز
نشر في: الخميس 18 فبراير 2021 - 7:37 ص | آخر تحديث: الخميس 18 فبراير 2021 - 7:37 ص

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستواصل على الأرجح نشر قاذفاتها الاستراتيجية "بي-1" في النرويج بالقرب من الحدود الروسية، مشيرة إلى أن ذلك قد يحدث في أي لحظة.

وأشار رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية الجنرال تشارلز براون إلى أن قاذفات "بي-1" "تضمن القوة الجوية الشاملة"، وهي قادرة على العمل "في أي منطقة وفي أي وقت".

وتابع: "يمكنكم أن تتوقعوا انتشارها في أي مكان وفي أي لحظة... وهل سيحدث ذلك في النرويج؟ هذا الأمر وارد وهناك احتمال كبير"، مؤكدا أن ذلك قد يحدث "في أي وقت" دون أن يذكر أي موعد محدد.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 2 فبراير الجاري عن نشر قاذفات "بي-1 بي لانسر" الاستراتيجية على أراضي النرويج لأول مرة، مشيرة إلى أن القاذفات سترابط في قاعدة "أورلاند" خلال شهر.

وتعليقا على هذه الخطوة، أكدت الخارجية الروسية أنها تعتبرها "خطرا على الأمن في المنطقة"، إذ أن الحديث يدور عن زيادة القدرات العسكرية للغرب بالقرب من الحدود الروسية.

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