الحكومة الأوكرانية تمدد قيود فيروس كورونا حتى 30 أبريل المقبل



قرر مجلس الوزراء الأوكراني، تطبيق ما يسمى بالحجر الصحي التكيفي في البلاد اعتبارًا من 24 فبراير الجاري بأربعة مستويات وبائية ومؤشرات لتحديد الخطر الوبائي.



وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الخميس، أن الحكومة نشرت وثيقة على موقعها الرسمي تشير إلى أن الحجر الصحي التكيفي سيستمر حتى 30 أبريل المقبل، ومن المقرر إدخال المستويات الوبائية باللون الأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر حسب الوضع الوبائي في أوكرانيا أو في شبه جزيرة القرم.



وأضافت الحكومة - وفقًا للوثيقة - أنه سيتم تطبيق مستوى الخطر الوبائي باللون الأصفر في البلاد اعتبارًا من 24 فبراير الجاري.