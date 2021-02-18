الإفتاء: لا مانع من اتخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم النسل

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع من اتخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه.

وأضافت الإفتاء، في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، صباح الخميس، أن تنظيم النسل ليس منعًا من الإنجاب مطلقًا، فالمحظور هو المنع المطلق، موضحة أن الإنجاب المنضبط حق للزوجين وواجب على المستوى العام والكلي، لأنه مطلب وجودي لاستمرار بقاء النوع الإنساني.

وجاء ذلك بعد تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات في القطاع الصحي، أمس الأول الثلاثاء، من خطورة الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على حياة المواطنين وكل قطاعات الدولة.