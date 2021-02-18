حملة مداهمات ضد جرائم عشائر في برلين على خلفية نزاعات بين أشخاص من أصول عربية وشيشانية

أعلنت الشرطة الألمانية بالعاصمة برلين، اليوم الخميس، القيام بحملة مداهمات كبرى ضد جرائم العشائر في برلين ومحيطها.

وأوضح الإدعاء العام على تويتر، اليوم، أن حملات المداهمة كانت موجهة ضد مشتبه فيهم من عشائر تنحدر من أصول عربية ومواطنين روس من أصول شيشانية.

ويشار إلى أنه نشبت مشاجرات عنيفة بين كلا المجموعتين أكثر من مرة في خريف عام 2020.

وذكرت شرطة برلين، اليوم على تويتر أن مئات من قواتها ومن القوات الخاصة شاركت في حملة المداهمات التي بدأت منذ وقت مبكر من صباح اليوم.

وبحسب البيانات، تم احتجاز اثنين مشتبه فيهما، وكان هناك أكثر من 20 عملية تفتيش بسبب إتجار منظم في المخدرات والأسلحة.

وشاركت أيضا الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم وقواتها الخاصة "جي إس جي 9" وكذلك شرطة ولاية براندنبورج في الحملة، بحسب البيانات.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية، ذكرت أنباء عن ذلك من قبل، مؤكدا تفتيش أكثر من 25 مكانا في ولايتي برلين وبراندنبورج.

ويشار إلى أن جرائم العشائر المنظمة وغيرها كانت محل اهتمام بشكل كبير منذ فترة طويلة في برلين وولايات اتحادية أخرى.

وكان تم اعتقال عدة أفراد من عائلة كبيرة، كانت محور اهتمام في حملة المداهمات اليوم أيضا، في الخريف الماضي على خلفية الاشتباه في المشاركة في سرقة مجوهرات متحف القبو الأخضر في درسدن.