المحكمة الاتحادية الألمانية: استخدام السائق للآلة الحاسبة محظور مثل استخدام المحمول

قضت المحكمة الاتحادية في ألمانيا بأن استخدام السائق للآلة الحاسبة أثناء قيادته للسيارة محظور.

وبهذا الحكم الذي أصدرته المحكمة في كارلسروه اليوم الخميس، يصبح الحظر الذي يسري على استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة منذ سنوات، ساريا أيضا على استخدام الآلة الحاسبة التقليدية.

جاء ذلك في رد من المحكمة على سؤال يتعلق بقضية سمسار عقارات تعرض لغرامة مالية بعد ضبطه يستخدم الآلة الحاسبة وهو يقود السيارة في عام 2018 حيث كان يقوم بحساب عمولة سيتقاضاها من عميل كان يعتزم مقابلته.

تجدر الإشارة إلى أن لائحة المرور على الطرق كانت تنص صراحة فقط على حظر استخدام الهاتف المحمول وهاتف السيارة أثناء القيادة حتى جرى تعديلها في عام 2017 حيث تم توسيع نطاق الحظر ليشمل استخدام الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

ومنذ ذلك التعديل أصبح من غير المسموح به استخدام جهاز الملاحة على سبيل المثال إلا إذا كان السائق غير مضطر لإمساكه في يده أو كان هناك توجيه صوتي أو كان يكفي السائق إلقاء نظرة سريعة على الشاشة.

وكان من غير الواضح أيضا ما إذا كانت الآلة الحاسبة أيضا تقع تحت طائلة هذه اللائحة، ولهذا توجهت المحكمة العليا في مدينة هام إلى المحكمة الاتحادية بهذا السؤال لأنه لا يوجد اتفاق بين المحاكم في هذا الشأن.

وكانت المحكمة الابتدائية في مدينة ليبشتات في ويستفاليا قضت بتغريم سمسار العقارات 50ر147 يورو لأنه كان يستخدم الآلة الحاسبة أثناء قيادته كما أنه كان يسير بالسيارة بسرعة مفرطة.