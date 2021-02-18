قطاع المعاهد الأزهرية: وضع امتحان في مستوى الطالب المتوسط لن يؤثر على المتميزين

قال صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه لا بد من وضع وسيلة عادلة وملائمة للظروف الحالية لتقييم أداء الطلاب، مؤكدًا أن الامتحان سيكون في مستوى الطالب المتوسط.

وأضاف عباس، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأربعاء، أن هناك أكثر من وسيلة أخرى لإبراز المتميزين، موضحًا أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط لن تؤثر على المتميز بأي شكل.

وأكد أن وضع امتحان في مستوى الطالب المتوسط جاء مراعاة للظروف الحالية، مضيفًا أن منهج يناير الذي تم حذفه لا يتجاوز مقرر أسبوع أو عشرة أيام كحد أقصى.

وأوضح أنه يتم حساب نواتج التعلم الذي يجب أن يحصلها الطالب من مهارات وغيرها، على أن تم تعويضها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، ذاكرًا أن خطة الفصل الدراسي الثاني راعت هذه الظروف.

وأعلن صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجه بأن تكون الأسئلة كلها في مستوى الطالب المتوسط، على أن تكون هناك نماذج استرشادية سيتم الإعلان عنها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

وأضاف عباس، خلال لقاء عبر صفحة الأزهر على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، للإعلان عن تفاصيل وجداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2021، أن الطلاب لن يتم اختبارهم في منهج شهر يناير كما أعلن من قبل، أما ما يخص منهج الشهادة الثانوية فسيكون كاملًا دون حذف.