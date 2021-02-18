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الكويت تسجل 979 إصابة و8 وفيات جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: الخميس 18 فبراير 2021 - 7:10 م | آخر تحديث: الخميس 18 فبراير 2021 - 7:10 م

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 979 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 181 ألفًا و484 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم الخميس، أشارت «الصحة الكويتية» إلى تسجيل ثمان حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1027.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 986 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 169 ألفًا و406.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 2 مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 110 ملايين إصابة.

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