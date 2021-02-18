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وزير الخارجية اليمني: فرص إحلال السلام والأمل في التوصل لاتفاق حاضر ومتاح

اليمن
اليمن
هديل هلال
نشر في: الخميس 18 فبراير 2021 - 10:03 م | آخر تحديث: الخميس 18 فبراير 2021 - 10:06 م

قال وزير الخارجية اليمني، الدكتور أحمد عوض مبارك، إن «فرص إحلال السلام والأمل في التوصل لاتفاق في البلاد حاضر ومتاح»، منوهًا إلى أنه «دائمًا ما تظهر معوقات تجاه فرص السلام».

وأضاف خلال لقاء خاص لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن «الأطراف كانت على مقربة من توقيع اتفاق سلام شامل في الكويت»، قائلًا إن «مليشيا الحوثيين هربت من الالتزامات في اللحظات الأخيرة».

وأكد أن هناك العديد من الدعاوى والمبادرات لإحلال السلام في اليمن على مستوى المجتمع الدولي، موضحًا أن تلك الجهود لن تنجح إلا بالأخذ في الاعتبار العوامل الداخلية والأسباب الرئيسية للأزمة والحرب.

وأوضح وزير الخارجية اليمني أن «الوضع في اليمن ليس نتاجًا لكارثة طبيعية وإنما بسبب؛ إشكال سياسي قائم، واختطاف للدولة، وتدخل لدولة إيران في الصراع».

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