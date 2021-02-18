 الجيش الليبي: العثور على مقبرة جماعية ووكر لداعش جنوب البلاد - بوابة الشروق
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الجيش الليبي: العثور على مقبرة جماعية ووكر لداعش جنوب البلاد

الجيش الليبي - ارشيفية
الجيش الليبي - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 18 فبراير 2021 - 6:23 م | آخر تحديث: الخميس 18 فبراير 2021 - 6:23 م
أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، العثور على مقبرة جماعية ووكر لتنظيم «داعش» الإرهابي في جنوب غرب ليبيا.

وقال المسماري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "تم تسيير دوريات من مدينة أوباري مرورا بمشروع مكنوسة الواقع ببلدية وادي عتبة، وتم تمشيط الوديان بالكامل إلى قرب منطقة غدوة وعثرنا على مقبرة جماعية ووكر لتنظيم داعش الإرهابي، موضحا أن الدوريات شاركت فيها الغرفة الأمنية أوباري التابعة لمجموعة عمليات الجنوب والسرية السادسة بالكتيبة 116 ومكتب مباحث الجنائية أوباري.

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