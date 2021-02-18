قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن التجربة الصينية لم تكن منضبطة بشأن تنظيم الزيادة السكانية، لافتًا إلى أن الدول تطبق تجربتها المختلفة عن الأخرى والمتناسبة مع ظروفها.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن مصر تستفيد من تجارب الدول أجمع في تنظيم الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أهمية دور رجال الدين وتمكين المرأة الاقتصادي بالضرورة.

ولفت إلى أن الوزارة أتاحت خدمات تنظيم الأسرة بالمجان؛ لمواجهة الزيادة السكانية، مؤكدًا أن التوعية يجب أن تكون مستمرة، من خلال تقديم رسائل مختلفة دون انتهاج أسلوب التهديد والوعيد.

ونوه نائب وزير الصحة إلى أن 30% من الأطفال ما دون الخامسة يعانون من أنيميا في الحديد، و12% يعانون من النحافة، قائلًا إن أغلبهم موجودون في الأسر ذات الكثافة الكبيرة.

وشدد على أهمية تكريس مفهوم الرعاية الصحية والتعليمية والذهنية؛ لإنشاء جيل قادر على الإنتاج وينفع البلد، مضيفًا أن زيادة الكتلة البشرية داخل المنزل يؤدي لزيادة فرص التعرض للعدوى والمشاكل النفسية.