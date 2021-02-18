تايلاند تبدأ إجراء تجارب بشرية على ثاني لقاحاتها المضادة لـ «كوفيد -19»

من المقرر أن تبدأ تايلاند إجراء تجارب بشرية على ثاني لقاحاتها المحلية لمكافحة مرض "كوفيد -19"، باستخدام نفس التقنية التي لدى شركة "مودرنا"، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه تايلاند خططها من أجل تطوير لقاحاتها الخاصة المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تبدأ جامعة "شولالونجكورن"، في بانكوك، في إجراء التجارب السريرية في أقرب وقت ممكن قبل شهر أبريل، ليكون ذلك هو ثاني برنامج للقاحات يخضع للتجارب السريرية في تايلاند، بحسب ما نلقته "بلومبرج" عن كيات روكسرونجتام، الباحث الرئيسي في "مركز التميز لأبحاث اللقاحات وتطويرها" بالجامعة.

كانت تايلاند أعلنت الأسبوع الماضي أن أول لقاحاتها المحلية، سيخضع للتجارب السريرية في مارس المقبل، حيث تسعى السلطات إلى خفض الاعتماد على الواردات.