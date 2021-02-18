الزراعة: نعمل على 3 مشروعات كبرى من خلال الإيفاد بتمويل يتجاوز 200 مليون دولار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراع واستصلاح الأراضي، إن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» واحد من أهم الجهات وشركاء النجاح التي تتعاون مع الوزارة، لافتًا إلى العمل على 3 مشروعات كبرى من خلال الصندوق بإجمالي تمويل يتجاوز 200 مليون دولار.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أحداث اليوم»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن المشروعات تشمل تعزيز المواءمة والتعامل مع المناطق القاحلة، وتعزيز الاستثمارات الزراعية، مشيرًا إلى أن الصندوق اشترك مع الوزارة في مشروع تطوير الري الحقلي.

ولفت إلى أن اجتماعات الدورة الـ44 لمجلس محافظي الصندوق التي عٌقدت اليوم الخميس، أتت في إطار ظروف جائحة كورونا، قائلًا إن الجائحة أوضحت أهمية ومدى قيمة القطاع الزراعي في عملية التنمية الشاملة.

وذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد على دور القطاع، والجهود التي تبذلها الدولة، وحجم المشاريع القومية التي تنفذها مصر كتطوير القرية والريف المصري ضمن مبادرة «حياة كريمة»، موضحًا أن المشروع يخدم 4500 قرية.

وأوضح أن مشروع تطوير القرى المصرية قيمة كبيرة، ويغير من جودة الحياة في تلك المناطق؛ بما يعود على المزارع بمزيد من تحسين الدخل، قائلًا إن القطاع الزراعي له أهمية كبرى في الاقتصاد الكلي للدولة.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتطوير قطاع الزراعة لما يمثله القطاع من أهمية في الاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال ترؤسه بصفته محافظ مصر لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) الوفد المصري في اجتماعات الدورة الـ44 لمجلس محافظي الصندوق، التي عٌقدت اليوم /الخميس/ تحت عنوان (التنمية الريفية شرط أساسي للصمود العالمي).