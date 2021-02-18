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فيديو.. حماية المستهلك: القانون يلزم البائع بإظهار السعر الشامل للمنتج

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 18 فبراير 2021 - 3:20 ص | آخر تحديث: الخميس 18 فبراير 2021 - 3:20 ص

قال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون يلزم البائع بالإعلان عن الأسعار، مؤكدًا أن عدم الإعلان عن الأسعار يعد مخالفة جسيمة.

وأضاف حسام الدين، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأربعاء، أن عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار تصل إلى ضعف قيمة البضاعة، على أن تضاعف مرة أخرى حال تكرار الأمر.

وأوضح أن القانون يلزم البائع بالإعلان عن السعر الشامل للمنتج، مضيفًا أن إظهار السعر غير شامل الضريبة والتكاليف الأخرى يعد جريمة، إذ يعتبر إعلان مضلل وسلوك خادع، وبالتالي لا يمكن وضع سعر إضافي عليه.

وعن التقسيط، ذكر أن القانون يلزم البائع عند التقسيط بتعريف المشتري سعر المنتج كاش وفوائد الأقساط وطريقة سدادها، إضافة إلى خصم العوائد الموجودة حال الرغبة في السداد العاجل.

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