شباب ورياضة الإسكندرية تنظم ندوة عن إعداد السيرة الذاتية والتأهيل لسوق العمل

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم، برئاسة صفاء الشريف وكيل الوزارة، ندوة عن كيفية إعداد السيرة الذاتية والتأهيل لسوق العمل.

وقالت وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالإسكندرية، إن السيرة الذاتيّة هي وثيقة مكتوبة لمُلخَّص خبرات، ومُؤهّلات الفرد، ووظائفه السابقة، ومُستواه التعليميّ، بالإضافة إلى اهتماماته الشخصيّة.

وتابعت: "تحتوي السيرة الذاتيّة أيضاً على الأبحاث، والمنشورات العِلميّة، والجوائز، والمنح، ومراتب الشرف؛ فهي شاملة لتاريخ الفرد الأكاديميّ، والمهنيّ خلال الفترة الزمنيّة السابقة، ويتم ترتيبها تِبعاً للتسلسل الزمنيّ".

وأشارت إلى أنه تُعَدُّ السيرة الذاتيّة وسيلة للحصول على الوظيفة، وذلك من خلال إعدادها بطريقة مُلائمة تجذب مدير التوظيف.