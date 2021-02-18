 شباب ورياضة الإسكندرية تنظم ندوة عن إعداد السيرة الذاتية والتأهيل لسوق العمل - بوابة الشروق
الخميس 18 فبراير 2021 1:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

شباب ورياضة الإسكندرية تنظم ندوة عن إعداد السيرة الذاتية والتأهيل لسوق العمل

مديرية الشباب والرياضة
مديرية الشباب والرياضة
هدى الساعاتي:
نشر في: الخميس 18 فبراير 2021 - 1:17 ص | آخر تحديث: الخميس 18 فبراير 2021 - 1:17 ص

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم، برئاسة صفاء الشريف وكيل الوزارة، ندوة عن كيفية إعداد السيرة الذاتية والتأهيل لسوق العمل.

وقالت وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالإسكندرية، إن السيرة الذاتيّة هي وثيقة مكتوبة لمُلخَّص خبرات، ومُؤهّلات الفرد، ووظائفه السابقة، ومُستواه التعليميّ، بالإضافة إلى اهتماماته الشخصيّة.

وتابعت: "تحتوي السيرة الذاتيّة أيضاً على الأبحاث، والمنشورات العِلميّة، والجوائز، والمنح، ومراتب الشرف؛ فهي شاملة لتاريخ الفرد الأكاديميّ، والمهنيّ خلال الفترة الزمنيّة السابقة، ويتم ترتيبها تِبعاً للتسلسل الزمنيّ".

وأشارت إلى أنه تُعَدُّ السيرة الذاتيّة وسيلة للحصول على الوظيفة، وذلك من خلال إعدادها بطريقة مُلائمة تجذب مدير التوظيف.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك