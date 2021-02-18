«فيفا» يدرس تحديد 21 أبريل موعدا لقرعة أولمبياد طوكيو «أون لاين»

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا ) تحديد يوم الاثنين الموافق 21 ابريل موعدا لاجراء قرعة أولمبياد طوكيو لكرة القدم التي يشارك فيها المنتخب الوطني الأولمبي المصري باعتباره بطلا لافريقيا علي ان تتم مراسم القرعه في مقر الفيفا بزيورخ بمشاركة المنتخبات المؤهله اون لاين .

وياتي قرار الفيفا بدراسة تحديد هذا الموعد بعد الانتهاء من تحديد جميع الفرق المؤهلة حيث يتبقي مقعدان فقط لمنطقة الكونكاف والتي تأجلت التصفيات النهائية الخاصة بها بسبب تفشي فيروس "كورونا" وسيتم اقامة تصفياتها خلال الاجندة الدولية فى شهرمارس.

وعلي الجانب الاخر كلف الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري الدكتور علاء عبدالعزيز مدير الفريق بحضور الاجتماع التنسيقي الذي يتم بمعرفة اللجنة المسئولة بالفيفا عن كرة القدم في الاولمبياد مع مسئولي المنتخب المصري وهو الاجتماع الذي يحدد خلاله المنتخب متطلباته من أدوات مساعده وتنقلات وكافة الأمور اللوجيستية خلال التواجد في طوكيو.

كما اكد خطاب الفيفا علي عمل ورشة عمل للمنتخبات المشاركة في الدوره الاولمبية بطوكيو في موعد يحدد لاحقا للوقوف علي كافة الترتيبات قبل انطلاق المسابقات رسميا والمحدد لها يوم 22 يوليو المقبل.