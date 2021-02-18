أظهرت دراسة نشرتها كلية امبريال كوليدج لندن، اليوم الخميس، تراجع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بريطانيا بنسبة الثلثين خلال شهر واحد، إلا أن الفيروس ينتشر بسرعة أكبر بين الأطفال في المرحلة الابتدائية والشباب.

وأوضحت الدراسة أن الإغلاق العام الثالث في بريطانيا ساهم بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس رغم ظهور سلالات جديدة، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

وأظهرت الدراسة التي أجريت على 85 ألف شخص تم اختيارهم عشوائيًا في الفترة من 4 إلى 13 فبراير إلى أن الإصابات انخفضت بمقدار الثلثين في جميع أنحاء إنجلترا منذ بدء الإغلاق.

وكان خبراء الصحة أبلغوا أعضاء البرلمان الأربعاء الماضي أن بريطانيا يمكن أن تبدأ في تخفيف إجراءات العزل العام بشكل أسرع مما فعلت خلال الإغلاق الأول.

وقال أستاذ وبائيات الأمراض المعدية في جامعة إدنبرة، مارك وولهاوس: "أعتقد أن لدينا أسبابًا تجعلنا أكثر ثقة في أنه يمكننا الخروج من حالة الإغلاق العام بشكل أسرع مما حدث في المرة الأولى".

في المقابل، شدد خبراء آخرين على ضرورة "الحذر" في إعادة فتح المدارس التي من المتوقع أن تبدأ من 8 مارس في إنجلترا، و22 فبراير في اسكتلندا وويلز.

وقال فريق الدراسة إن جميع الفئات العمرية شهدت انخفاضا في معدل الإصابة في إنجلترا، بينما ينتشر الفيروس الآن بشكل شائع بين الفئات التي تتراوح بين 5 إلى 12 عامًا و18 إلى 24 عامًا، مشيرين إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي إشارة حول تأثير برنامج التطعيم على معدل انتشار العدوى.

ورجح فريق الدراسة أن سبب الارتفاع النسبي لانتشار الفيروس بين الأطفال الأصغر سنًا، بسبب أن نسبة أكبر من هذه الفئة العمرية مازالت تذهب إلى المدارس.