قال وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض مبارك، إن السلام موقف الحكومة الأول منذ بداية الأزمة اليمنية، معلقًا: «نحن مع أي فرصة تتيح عدم إراقة قطرة دم إضافية وتقرب للسلام والاستقرار وتعيد اللحمة اليمنية».



وأضاف خلال لقاء خاص لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن «الخيار العسكري لم يكن خيار الحكومة منذ اليوم الأول»، منوهًا إلى أن «الخيار فُرض على الحكومة من مليشيا الحوثي».



وأشار إلى أنه تعرض الاختطاف من قبل مليشيات الحوثي أثناء تقديم مسودة الدستور، فضلًا عن أن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، تعرض للقصف والحصار وهو في صنعاء، قائلًا إن الرئيس غادر العاصمة بطريقة درامية.



وأعرب وزير الخارجية اليمني عن ألمه؛ بسبب حجم الدمار الذي تعرضت له عدن من هدم معظم المؤسسات الحيوية، مشددًا على أهمية وضع صيغة سليمة للمشكلة اليمنية ومناقشة التحديات لإعادة بناء الدولة.