سياسي بحزب ميركل: إننا بحاجة لطائرات مسلحة بدون طيار في أفغانستان

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صرح سياسي بارز بحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأن استخدام طائرات مسلحة بدون طيار يعد أمرا لا غنى عنه بالنسبة لاستمرار مهمة الجيش الألماني في أفغانستان.

وقال رودريش كيزفتر السياسي المعني بشؤون السياسة الخارجية بحزب ميركل لإذاعة غربي ألمانيا "دابلو دي أر"، اليوم الخميس: "دون طائرات مسلحة بدون طيار سيكون استمرار مهمة أفغانستان بلا جدوى؛ لأننا لن نستطيع حشد كثير من القوات للحماية الذاتية".

وتابع أنه بهذه الطريقة فقط سيكون الجنود وشركاء الحلف "حلف شمال الأطلسي" مستعدين لمواصلة عملهم هناك "في ظل الظروف الصعبة.

وأضاف كيزفتر، أنه يعتبر سحب قوات الناتو من أفغانستان بمثابة الطريق الخطر.

وأعرب عن تشككه في أن المجتمع المدني هناك قوي بما فيه الكفاية، وقال: "إذا غادر المجتمع الدولي بشكل سابق لآوانه، ستعاني النساء من جديد، وسوف يتم تدمير البنية التحتية مجددا".

ويشار إلى أنه من المقرر سحب القوات الدولية من أفغانستان بحلول الأول من مايو القادم.

ولكن يبدو الوضع حاليا أن آلاف الجنود سوف يبقون في أفغانستان لما بعد هذا الموعد.

وكان وزراء دفاع دول حلف الأطلسي أعلنوا عقد مشاورات اليوم الخميس بشأن الخطوة التالية.